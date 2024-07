Plus Wissen

Konzertreihe im Wissener Kulturwerk gestartet: Bluesiger Sommerabend mit Überraschungen

i Zum Auftakt der Konzertreihe spielte die Westerwälder Formation grossArt & brass auf der Open-Air-Bühne des Kulturwerks. Foto: Elmar Hering

Wenn am Ende eines heißen Sommertages der beinahe perfekte Vollmond am Himmel strahlt, dann ist das fraglos die richtige Zeit für „Blues by the moon“. Unter diesem Titel spielte die Band grossArt & brass zum Auftakt der neuen Konzertreihe Sommer im Kulturwerk.