Betzdorf

Konzert verschoben: A-cappella-Gruppe Onair kommt erst in einem Jahr nach Betzdorf

Nachdem das für den 4. Dezember geplante Konzert der Berliner A-cappella-Gruppe Onair in der Stadthalle Betzdorf aufgrund der verlängerten Corona-Maßnahmen nicht stattfinden konnte, gibt es nun bereits einen neuen Termin hierfür. Die bekannte Formation, die durch ihre Teilnahme bei „The Voice of Germany“ in diesem Jahr auch über die Chor- und A-cappella-Szene hinaus große Bekanntheit erlangt hat, wird mit ihrem Weihnachtsprogramm „So This Is Christmas“ nun am 9. Dezember 2021 in Betzdorf zu Gast sein.