Ergreifend, lebendig und immer mit einem Hauch des Spirituellen: Der Projektchor 24 unter der Leitung von Daniela Reichling begeisterte am Samstagabend in der evangelischen Erlöserkirche in Wissen, die er (gemeinsam mit einer fünfköpfigen Begleitband und einer Lichtshow der Firma Schall und Schein) mit Gospel-, Pop- und Rocksongs mehr als zwei Stunden lang zu einem Quell unbändiger Lebensfreude verwandelte. Foto: Thomas Hoffmann