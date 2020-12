Alsdorf

„Yaaa Yooo Yuuu Yeah!“ So heißt das erste Live-Album der heimischen Band The Beat!Radicals. Endlich darf das Quartett, das sich den größten Hits der Beatmusik aus fünf Jahrzehnten verschrieben hat, diese brandneue CD mit einem Release-Konzert in der Heimat vorstellen: Diesen Freitag, 14. August, sind die „Radicals“ ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Haus Hellertal in Alsdorf zu erleben.