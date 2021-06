Konzert auf einer Waldbühne: Sopranistin Florentine Schumacher verzaubert in Marienthal das Publikum als Elfenkönigin

Allmählich senkt sich die Dämmerung über das Klosterdörfchen Marienthal. Die letzten Sonnenstrahlen fallen durch die Blätter, der Wind fährt durchs Geäst, und die Vögel singen ihr Abendlied. Es scheint, als ginge für die Waldbewohner ein ganz normaler Sommertag zu Ende – doch was ist das? Mit anmutigen Schritten nähert sich ein Wesen in langer Robe und mit funkelndem Diadem im Haar. Ist das die Elfenkönigin, die Hüterin des Waldes oder eine Märchenfee? Unter beifälligem Gezwitscher betritt die Schönheit eine kleine Bühne, schaut sich staunend um und beginnt schließlich zu singen. „Come all ye songsters of the sky“ – „Kommt, ihr Sänger des Himmels“ klingt es nun nach Melodien des englischen Barockkomponisten Henry Purcell, und damit ist ein Konzertabend eröffnet, wie ihn das Dorf noch nie erlebt hat.