Der Energieversorger EAM Netz lässt rund 1600 Holzmasten in seinem Netzgebiet auf Standfestigkeit und ordnungsgemäßen Zustand hin überprüfen. Die Kontrolle startet aktuell im Bereich der Verbandsgemeinde Wissen und wird voraussichtlich etwa bis in den August dauern. Das teilt die EAM in einer Pressemeldung mit.