Plus Kreis Altenkirchen

Konstituierende Sitzungen in der VG Altenkirchen-Flammersfeld: Bürgermeister und Beigeordnete gewählt

i Busenhausen: Der Erste Beigeordnete Ralf Koch (links), der Beigeordnete Martin Eichelhardt (4. von rechts) sowie der Gemeinderat. Foto: Sonja Hackbeil

Die konstituierenden Sitzungen in den 67 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld laufen, es werden die letzten Weichen für die kommunalpolitische Arbeit gestellt. In Ortsgemeinden, in denen zur Urwahl kein Ortsbürgermeister angetreten ist, wird nun auch geschaut, wer das Amt des Ortschefs bekleiden möchte. Manchmal bleibt dieser Posten aber auch unbesetzt.