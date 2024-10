Plus Betzdorf Kompetenzen in Mathe und Deutsch: Mehr Förderung für Betzdorfer Grundschulen Von Thomas Leurs i Die Christophorus-Grundschule ist eine von zwei Grundschulen in Betzdorf, die für das Startchancenprogramm des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen wurde. Das Programm läuft über einen Zeitraum von zehn Jahren. Foto: Thomas Leurs Mit diesem Schuljahr beginnt das Startchancenprogramm des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz. Damit soll die Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem verbessert werden. In Betzdorf sollen die Christophorus-Grundschule und die Martin-Luther-Grundschule davon profitieren. Was steckt dahinter? Lesezeit: 2 Minuten

200 Schulen nehmen an dem Programm in Rheinland-Pfalz teil. Ausgewählt wurden Schulen mit einem hohen Anteil an benachteiligten Kindern und Jugendlichen, wie das Land auf seiner Internetseite schreibt. Insgesamt wird das Programm auf zehn Jahre ausgelegt. Schülerinnen und Schüler sollen in den Basiskompetenzen gestärkt, die Prozesse der Unterrichts- und Schulentwicklung ...