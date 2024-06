Plus Kirchen

Kommunalwahlen im Oberkreis: CDU stärker im Stadtrat Kirchen vertreten

i Die CDU konnte im Kirchener Stadtrat drei Sitze hinzugewinnen. SPD, Grüne und FDP mussten demnach je einen Sitz abgeben. Foto: Röder-Moldenhauer

Bei den Ergebnissen der Kommunalwahlen für den Stadtrat Kirchen zeigt sich das vertraute Bild, das sich fast überall im Land beobachten lässt. Die Ampelparteien verlieren an Stimmen, die CDU legt stark zu. In einem Stadtteil ragt die FDP besonders heraus, was bei genauerer Betrachtung aber keine Überraschung ist.