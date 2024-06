Plus Betzdorf

Kommunalwahlen am 9. Juni: Geldsetzer will Standortfaktoren in Betzdorf stärken

i Benjamin Geldsetzer in seinem Büro im Betzdorfer Rathaus: Seit fünf Jahren lenkt er bereits die Geschicke der Stadt – und will das für die kommenden fünf Jahre weiter fortführen. Foto: Tim Riecke

Als Benjamin Geldsetzer mit 34 Jahren erstmals Stadtbürgermeister in Betzdorf wurde, war er schon lange politisch aktiv. Sein Hobby ist eigentlich die Musik, er spielte sogar in einer Band. Doch die Politik füllt sein Leben so sehr aus, dass für Musik kaum noch Zeit bleibt. So ist die Politik mehr und mehr zu einem Hobby für Geldsetzer geworden. Dabei war sein Weg dorthin keineswegs vorgezeichnet, wie er betont.