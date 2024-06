Plus Betzdorf/Molzhain

Kommunalwahl mit Umwegen: Wenn die Wahlunterlagen nicht ankommen

i Weil sich herausgestellt hat, dass die Versendung per Deutscher Post zu lange dauert, versieht die Verwaltung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain die Kuverts der Unterlagen seit einiger Zeit mit einer dringenden Bitte. Foto: Thomas Leurs

Insgesamt 20.833 Bürger sind in der Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf-Gebhardshain dazu aufgerufen, ihre Kreuzchen bei den Kommunal- und Europawahlen zu machen. Rund 7600 Wahlunterlagen sind laut Verwaltung mit Stand Freitagmittag bereits ausgestellt worden. 36 Prozent der Wahlberechtigten haben also die Möglichkeit genutzt, per Brief zu wählen – ein Rekordwert im Vergleich zu vorherigen Wahlen.