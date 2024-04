In der VG Hamm werden vier Bürgermeister nicht mehr antreten, und zwar Bernd Niederhausen (Hamm), Udo Seidler (Pracht), Jürgen Mai (Forst) und Armin Weigel (Bitzen). Udo Hammer hatte in Roth aus gesundheitlichen Gründen bereits 2023 das Amt an Thomas Holzer übergeben. Foto: Archiv Silvia Patt