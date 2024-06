Plus Daaden

Kommunalwahl 2024: Walter Strunk will Bürgermeister von Daaden bleiben

i Hier spielt die Musik: Sein Faible für Blasinstrumente – hier mit seiner Posaune – und sein Amt als Stadtbürgermeister führen Walter Strunk oft ins Bürgerhaus Daaden. Foto: Thomas Leurs

Ein rundes Jahrzehnt ist Walter Strunk mittlerweile Bürgermeister Daadens. Und in diesen zehn Jahren ist die Stadt auch ein gutes Stück weitergekommen. Strunk tritt bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag für eine dritte Amtszeit an. Was er da noch alles vorhat, verrät er unserer Zeitung beim Treffen im Rathaus.