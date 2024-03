Plus Alsdorf

Kommunalwahl 2024: CDU strebt Comeback in Alsdorf an

Von Daniel-D. Pirker

i Kerstin Himmrich (Mitte, gestreifter Pulluver) führt auch die Kandidatenliste für den Ortsgemeinderat an. Auf den vorderen Plätzen folgen Johannes Greb, Markus Stangier und Yvonne Böhmer. Foto: Markus Stangier

Als vor zehn Jahren der Sozialdemokrat Rudolph Staudt zum Ortsbürgermeister gewählt wurde, endete damit für die CDU in Alsdorf eine Ära. Die Wähler hatten nicht nur den seit Jahrzehnten amtierenden Ortschef, Paul Schwan, abgewählt. Seit 2014 hat die SPD auch eine Mehrheit im Ortsgemeinderat. Wie unsere Zeitung berichtete, tritt Staudt bei der kommenden Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr an.