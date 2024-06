Plus Wissen Kommentar zur Stadtbürgermeisterwahl in Wissen: Wahlzettel ist kein Denkzettel Von Elmar Hering i Foto: Jens Weber/MRV Wenn ein Stadtoberhaupt binnen fünf Jahren in der Wählergunst um fast 13 Prozentpunkte abstürzt, dann dürfen Beobachter zweifellos von einer „politischen Watschn“ reden. Lesezeit: 1 Minute

Berno Neuhoff muss dies aushalten. Er steht seit sieben Jahren an der Spitze der Stadt Wissen, die inzwischen auf beinahe 9000 Einwohner angewachsen ist. Ganz offensichtlich kreiden ihm die Wählerinnen und Wähler einiges an, was in dieser Zeit geschehen ist beziehungsweise was womöglich hätte besser laufen können. Doch hat da ...