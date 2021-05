Zugegeben: Auch ich habe mir schon häufiger verwundert die Augen gerieben, wenn mir in und um Betzdorf binnen weniger Augenblicke wieder mal zwei, drei oder mehr (fast) leere Busse begegnet sind. So mancher sieht in den vielen Leerfahrten eine tägliche Umweltverschmutzung, die mit den Klimaschutzzielen des Kreises nicht zu vereinbaren sei – und eine Verschwendung öffentlicher Gelder. Doch die Kritik greift meiner Ansicht nach zu kurz.