Kommentar zum Machtkampf bei den Grünen: Demokratisches Donnerwetter im AK-Land

Ist die Grünen-Fraktion im Kreistag wirklich übers Ziel hinausgeschossen? Hätte man statt einer Nominierung von Fred Jüngerich als Herausforderer von Peter Schwan den Schulterschluss mit den anderen Fraktionen suchen müssen – und am besten auch noch parteiintern? Eigentlich ist es müßig, darüber zu diskutieren – angesichts des Machtkampfes, den die Wahl eines dritten Kreisbeigeordneten nun entfacht hat. Natürlich, die Wahl war geheim, und letztlich kann niemand hundertprozentig behaupten, dass Jüngerich mit AfD-Stimmen gewählt worden ist – auch, wenn die Lagerbildung die Wahrscheinlichkeit dafür in die Höhe getrieben hat.

Das „Problem“ des aktuellen demokratischen Donnerwetters, dessen muss sich der neue Kreistag bewusst sein: Acht Vertreter der ungeliebten AfD kann man nicht einfach rechts liegen lassen. An einer inhaltlichen Auseinandersetzung kommt man nicht vorbei, kann die Partei doch jederzeit, in welche Richtung auch immer, zum Zünglein an der Waage werden.et