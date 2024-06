Plus Altenkirchen/Flammersfeld

Kommentar zum Abschneiden der AfD bei der Wahl zum VG-Rat: Komfortzone hat ein Ende

Von Michael Fenstermacher

i Kommentarbild Michael Fenstermacher Foto: Jens Weber/MRV

Es wurde zwar in jüngster Zeit nicht mehr ganz so oft beschworen wie in Zeiten der eigenständigen Verbandsgemeinde Altenkirchen, doch in der Kreisstadt und im Umland wissen politisch Interessierte noch immer genau, wofür das „Altenkirchener Modell“ als Begriff steht.