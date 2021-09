Die strikte „2G“-Regelung ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Doch kann ich nachvollziehen, dass Kneipiers sich ihr im Falle einer staatlichen Anordnung beugen: Wer will schon nach all den Kämpfen am Ende dann doch pleitegehen? Nein, meine Kritik richtet sich nicht an die Wirte – sie richtet sich an die Politik.