Kommentar: Geist der Solidarität ist nicht erkennbar

Von gesellschaftlicher Solidarität ist in den vergangenen Wochen in Politikerreden viel die Rede gewesen und davon, dass besondere Zeiten besondere Maßnahmen erfordern. Da sind Tausende Vermieter den Geschäftsleuten und Gastronomen, die in der Krise keine Einnahmen erzielen konnten, bei der Pacht entgegengekommen. Da lief die Bewilligung von Soforthilfen oder Grundsicherung durch die zuständigen Behörden in vielen Fällen erstaunlich unbürokratisch und zügig. Nicht die Spur dieses Geistes ist in der kleinkarierten Auflage zu finden, dass Mario Brucherseifer für den Betrieb eines Imbisshäuschens einen Bauantrag stellen muss – im Gegenteil zeigt sich hier der Amtsschimmel in seiner ganzen Sturheit.