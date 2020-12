Betzdorf

Die Initiative Gabenzaun für Bedürftige in Betzdorf freut sich über die Unterstützung der Kolpingsfamilie Bruche. Vorsitzender Hans-Werner Werder brachte vor Kurzem Tüten mit Lebensmitteln an die Haustür von Sarah Giermann-Striegl in die Eisenbahnstraße 17. Dort steht ein Korb, in den Bürger Lebensmittel oder Hygieneartikel legen können. Diese werden weiterhin dringend benötigt, damit das Projekt Gabenzaun weiterlaufen kann.