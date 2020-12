Betzdorf

„Manche hatten Tränen in den Augen.“ Marina Koblow ist selbst gerührt, wenn sie von den Reaktionen der Bewohner des Altenzentrums St. Josef in Betzdorf erzählt. Körbeweise Bilder und Bastelsachen haben die Leiterin des Sozialen Dienstes und ihre Kollegen in den vergangenen Tagen auf den Stationen verteilt. Dazu Briefe und Karten.