Rheinische Lebensfreude in Betzdorf – endlich mal wieder singen, lachen und tanzen beim verspäteten Jubiläumskonzert mit der kölschen Kultband Black Fööss in der Corona-konform besetzten Stadthalle in Betzdorf. 50 Jahre stehen Black Fööss auf der Bühne und verbreiten mit ihren Karnevals- und Trinkliedern Frohsinn und gute Laune – so auch am Freitagabend in Betzdorfs „guter Stube“.