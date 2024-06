Plus Daaden

Knappes Rennen in Daaden: Walter Strunk gewinnt Stadtbürgermeisterwahl – mit 34 Stimmen Vorsprung

i Denkbar knapp gewinnt Amtsinhaber Walter Strunk zum dritten Mal die Stadtbürgermeisterwahl. Um größer ist die Erleichterung und Freude im Kreis seiner Familie und Freunde, nachdem das Ergebnis feststeht. Foto: Daniel-D. Pirker

Was für ein Wahlkrimi in Daaden. Nur 34 Stimmen fehlen am Ende dem FDP-Bewerber Alexander Wollenweber bei der Stadtbürgermeisterwahl zum Sieg über Amtsinhaber Walter Strunk. Der gibt sich sichtlich erleichtert, während der Herausforderer ankündigt, bei der nächsten Wahl wieder antreten zu wollen.