Dass der Westerwald neben herrlichen Landschaften und einzigartiger Natur schon immer kreative Köpfe hervorgebracht hat, steht außer Frage. Einer davon, so Martin Rudolph und Sabine Dörner, das sei Clemens Wilmenrod. Beide engagieren sich seit Jahren für den Tourismus in der Region, vor allem für den Stöffelpark in Enspel, deren Leiter Martin Rudolph ist.