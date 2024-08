Plus Kreis Altenkirchen Klinik-Aus in Altenkirchen: Runder Tisch bei Minister Hoch heilt keine Wunden Von Markus Kratzer i Gibt es doch noch ein „Hintertürchen“ für das Krankenhaus in Altenkirchen? Nach dem runden Tisch bei Gesundheitsminister Hoch ist die Skepsis eher größer geworden. Foto: Archiv Markus Kratzer Optimisten hatten sich einen Befreiungsschlag für die stationäre Versorgung rund um Altenkirchen erhofft. Doch der runde Tisch am Dienstagabend bei Gesundheitsminister Clemens Hoch hat die Wunden, die das Aus fürs Altenkirchener Krankenhaus vor Ort gerissen hat, nicht heilen können. Und so herrscht bei den Teilnehmern aus dem AK-Land im Nachgang Ernüchterung vor. Lesezeit: 3 Minuten

„Wenn es überhaupt so etwas wie eine gute Nachricht gibt, die wir vom runden Tisch im Mainzer Gesundheitsministerium zum Krankenhausstandort Altenkirchen mitgebracht haben, dann ist es Klarheit“, so Landrat Peter Enders in einer gemeinsamen Stellungnahme aller Kommunalpolitiker, die in die Landeshauptstadt gefahren waren. „Erstens: Gesundheitsminister Clemens Hoch hat deutlich erklärt, dass ...