Plus Altenkirchen/Stürzelbach Klinik-Aus in Altenkirchen: Emotionaler Abschied vom Krankenhaus Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Rund 200 (Ex-)Mitarbeiter des Altenkirchener Krankenhauses kamen am Freitagabend zum gemeinsamen Abschiednehmen nach Stürzelbach. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: Röder-Moldenhauer Sie haben für „ihr“ Krankenhaus gekämpft. Doch nun ist Schluss mit dem bislang bekannten Klinik-Betrieb in Altenkirchen. Ein Einschnitt, den die Belegschaft nicht einfach so passieren lassen wollte. Mit einem Grillfest nahm sie Abschied. Ein Treffen, aber auch ein Wechselbad der Gefühle. Lesezeit: 3 Minuten

Seit Donnerstagnachmittag ist das Krankenhaus in Altenkirchen geschlossen. Immer noch fassungslos über die Entscheidung der DRK-Trägergesellschaft Süd-West, musste die verbliebene Belegschaft in der vergangenen Woche Umzugskisten packen und Abschied von ihrer Arbeitsstätte nehmen, die für nicht wenige Mitarbeiter über 30 oder gar 40 Jahre die berufliche Heimat war. Am Freitag ...