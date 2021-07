Klickerverein ist trotz Corona für guten Zweck da: 12 000 Euro für fünf heimische Vereine gesammelt

Die Dankbarkeit ist in Corona-Zeiten noch größer als sonst. Das merkte man am Freitag bei der Übergabe einer Spendensumme des Klickervereins Kirchen von insgesamt 12.000 Euro an fünf heimische Hilfsorganisationen. Denn viele Wohltätigkeitsveranstaltungen fielen in den vergangenen zwei Jahren flach, sodass diese Vereine mit deutlich weniger Spenden zurechtkommen müssen. Die Pandemie ist in Nigeria oder auf den Philippinen noch schmerzlicher. Das berichten etwa Marita Weber vom Kirchener Verein „Sonnenstrahlen für Owerri“ oder Norbert Rink vom Verein „Wir bringen Zukunft“ für Schulkinder auf Mindanao. Beide wissen von schlimmen Engpässen dort und dass der Schulunterricht ohne die Unterstützung aus Deutschland komplett zum Erliegen käme. Da sind 500 Euro für Owerri und erst recht 5000 Euro für das Schulprojekt auf den Philippinen, das die muntere Klickertruppe schon seit mehr als zehn Jahren unterstützt, die Rettung. So werden Kinder von der Straße geholt, ernährt und ihre Schulbildung gesichert. Ebenso freut man sich bei der Betzdorfer Tafel und bei der MS-Selbsthilfegruppe Betzdorf-Hachenburg über jeweils 3000 Euro sowie beim Wissener Hilfsdienst für Behinderte und ihre Angehörigen im Kreis Altenkirchen (HIBA) über 500 Euro.