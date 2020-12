Pracht

257 Kinder unter 15 Jahren leben in der Ortsgemeinde Pracht einschließlich der sechs Ortsteile. Grund genug für die Gemeindevertreter, nach 2019 in Wickhausen nun auch den 25 Jahre alten Kinderspielplatz im Hauptort zu sanieren. Ein weiterer Kinderspielplatz befindet sich im Ortsteil Niederhausen. Ortsbürgermeister Udo Seidler hatte zur Vorstellung der neuen Gerätschaften auf dem Spielplatzgelände „Am Dorfplatz“ in Pracht insbesondere den Nachwuchs der Gemeinde aus den umliegenden Straßen und Gassen eingeladen.