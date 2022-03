Das Jahr 2021 bot bundesweit bei den beliebtesten Vornamen klare Aufsteiger und genauso klare Absteiger: So haben es die Namen Emilia und Matteo an die Spitze des Rankings geschafft. Alle Jahre wieder wirft die RZ zu diesem Zeitpunkt einen Blick in die heimische Namensstatistik, um herauszufinden, welche Vornamen bei Eltern im Kreis Altenkirchen besonders beliebt waren.