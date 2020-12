Klares Votum: Matthias Reuber aus Birken-Honigsessen ist Direktkandidat der CDU im Wahlkreis 2

Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 20:32 Uhr

Matthias Reuber aus Birken-Honigsessen soll für die CDU bei der Landtagswahl am 14. März 2021 das Direktmandat im Wahlkreis 2 verteidigen.

Mit 108 von 172 gültigen Stimmen setzte sich der 28-Jährige bei der Nominierungsveranstaltung am Freitagabend in der Wiedhalle in Neitersen gegen die amtierende Landtagsabgeordnete Jessica Weller aus Gebhardshain durch. Sie erhielt 61 Stimmen. Chancenlos waren die Bewerber Rasim Marz aus Seelbach (2 Stimmen) sowie Marian Lemmermann aus Oberwambach (1 Stimme), der erst während der Veranstaltung seine Kandidatur bekannt gegeben hatte. Im Anschluss wählten die stimmberechtigen Mitglieder Dagmar Hassel aus Weyerbusch zur B-Kandidatin für den Wahlkreis, der die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Wissen, Hamm sowie die Alt-VG Gebhardshain umfasst. Beate Christ