Klare Erwartungen an künftige Landesregierung: Wo Handel und Handwerk der Schuh drückt

Kreis Altenkirchen

Wahlkampfzeiten sind stets eine gute Gelegenheit, Parteien und ihre Vertreter zu erreichen. Ob Forderungen und „Wunschzettel“ nach dem Urnengang dann in die Tat umgesetzt werden, steht meist auf einem anderen Blatt. Zumindest steigen aber die Chancen, sich erst einmal Gehör zu verschaffen – auch für die heimische Wirtschaft. Unsere Zeitung hat mit Oliver Rohrbach, Regionalgeschäftsführer der Industrie und Handelskammer (IHK) Koblenz sowie Kreishandwerksmeister Wolfgang Becker über die Erwartungen an die künftige Landesregierung gesprochen. Und auch, wenn beide Experten die Folgen der Corona-Pandemie in ihrem Umfeld unterschiedlich wahrnehmen, so haben sie doch klare Vorstellungen, was sich nach der Wahl am 14. März für Handel und Handwerk ändern sollte.