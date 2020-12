Kreis Altenkirchen

Die Schließungen der Schulen und Kitas am vergangenen Freitag kam zwar in Anbetracht der aktuellen Coronakrise nicht unerwartet, aber dann doch sehr plötzlich. Wie gehen Eltern nun mit der Situation um? Drängt sich der Nachwuchs nun in Notgruppen, damit Mama und Papa noch arbeiten können? Die RZ hat sich umgehört.