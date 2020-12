Wissen

Wer als Privatmann bei der Schuldnerberatung landet, muss alle Einnahmen und Ausgaben offenlegen. Nicht viel anders ergeht es derzeit der Stadt Wissen, die vom Kreis aufgefordert wurde, ein Haushaltsicherungskonzept vorzulegen. Das hört sich nach einer Formalie an, kann aber durchaus mannigfaltige Auswirkungen in verschiedenste Lebensbereiche der Bürger haben. Die Vorbesprechung durch den Haupt- und Finanzausschuss soll nun in den Fraktionen vertieft werden.