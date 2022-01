Kinder und Erzieher der ehemaligen Kindertagesstätte „Haus Nazareth“ in Bruche haben sich in den neuen Räumen in der alten Martin-Luther-Grundschule eingelebt. Im Gruppenraum „Zauberwald“ sind die Wände bereits fantasievoll und farbenfroh gestaltet worden. „Es ist toll, mit wie viel Herzblut dieses Provisorium geschaffen wurde“, zeigt sich auch der Betzdorfer Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer bei einem Rundgang zufrieden.