Kita-Kinder und Senioren digital verbunden: Radfahren hat auch etwas mit Ostern zu tun

Nelli wird fotografiert. Denn das Foto der älteren Dame fehlt noch an der Pinnwand in der Kindertagesstätte „Sonnenwiese“ in Weitefeld. So greift Peter Bonami, Leiter des Tagestreffs Kronenburg in Daaden, zur Kamera. Die Seniorin wehrt scherzhaft ab. „Ihr seid ja unmöglich“, sagt sie und lacht. Die übrigen Gäste der Tagespflege und auch die Mädchen und Jungen in der Kita lachen mit. Alt und Jung können sich über eine Videokonferenz sehen. Sie sagen sich über die Videokamera Hallo, sie winken sich zu und jeder einzelne Teilnehmer wird namentlich begrüßt – die Kinder wie die Erwachsenen. Sie sind räumlich voneinander getrennt, und doch lässt sich auch auf Distanz eine Beziehung aufbauen.