Weitefeld

Es ist nur ein kurzer Kontakt, aber ein sehr wertvoller. Henrike Beib ist in die kommunale Kindertagesstätte „Sonnenwiese“ in Weitefeld gekommen, um für ihre drei Jahre alten Zwillinge neue Anregungen zum Basteln und Malen zu holen. Leiterin Rebecca Höftmann nutzt die Gelegenheit, um sich zu erkundigen, wie es den Kindern so geht. Die Kita „Sonnenwiese“ ermöglicht es Eltern, sich zweimal in der Woche mit Materialien für die andauernde Zeit zu Hause einzudecken. Sie liegen auf einem Tisch im Foyer aus, sodass ein Abholen auf Abstand möglich ist.