Steinebach

Die Welt von heute auf morgen auf den Kopf gestellt – so erinnert sich Katharina Hoffmann an Freitag, den 13. März. „Corona“, sagt sie, „keiner von uns kannte Corona.“ Doch das sollte sich mit diesem Datum gründlich ändern. Denn plötzlich sahen sich die Leiterin der Kindertagesstätte „Schatzkiste“ und ihr Team, wie die übrigen Kitas im Lande, mit der Ankündigung konfrontiert, dass sie schließen müssen. Schuld daran: ein Virus namens Corona, das fortan die Welt auf den Kopf stellte und die Kitas in den Notbetrieb schickte.