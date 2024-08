Plus Gebhardshain

Kirmes und Schützenfest: „De Oos“ lockt mit Programm der Vielfalt nach Gebhardshain

i Das Gebhardshainer Kirmes- und Schützenfest bietet nicht nur attraktive Fahrgeschäfte. Foto: Archiv Regina Müller/mue

Ab Freitag feiern die Gebhardshainer wieder das Großevent „De Oos“ in einem Rutsch mit dem Kirmes- und Schützenfest. Bereits am Freitagabend öffnet sich das Festzelt um 19.30 Uhr für die Gäste. Die Rocknacht der Kirmesjugend verspricht dank der bekannten Coverband NonPlusX und dem Special Act Karacho beste Stimmung (Eintritt 10 Euro). Bevor der Kirmesmännsch am Dienstagabend um 20 Uhr dann traditionsgemäß verbrannt wird am Kirmesbaum „Off da Ley“, wird den Besuchern einiges geboten.