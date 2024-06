Kirchener zeigen ihr großes Herz: Klickerverein spendet stolze 22 000 Euro

Der Erste Kirchener Klickerverein ist mit 350 Mitgliedern nicht nur einer der größten Vereine in der Region, sondern setzt sich seit jeher für karitative Zwecke ein. Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften Anfang Juni auf der Klickerarena kam eine besonders große Summe zusammen. Insgesamt 22.000 Euro konnten an mehrere wohltätige Organisationen übergeben werden.

Das Wetter ist perfekt gewesen an jenem Samstag, als der Erste Kirchener Klickerverein zu seiner traditionellen Vereinsmeisterschaft eingeladen hatte. „Bei bestem Wetter sowie zahlreichen interessierten Zuschauern wurden wieder einmal spannende Begegnungen ausgetragen“, schreibt der Schriftführer Maik Leuchte in seinem Bericht.

Die insgesamt 36 Teilnehmer wurden den fünf Vorrundengruppen zugelost. Aus den sechs beziehungsweise sieben Gruppenteilnehmern kamen die drei Bestplatzierten in die nächste Runde. Die Viertplatzierten mussten ins Stechen und spielten den letzten freien Platz für die nächste Runde aus.

Bei den auf hohem Niveau ausgetragenen Spielen ergaben sich dann für die Finalrunde vier Titelanwärter, von denen jeder als Favorit gehandelt wurde. Letztlich setzte sich der Vorjahressieger, Christian „Bölli“ Böllstorf klar durch und holte mit seiner Titelverteidigung den Pokal und den blauen Meisterschaftshut.

Auf den weiteren Plätzen folgten Karl Georg „Kalli“ Rheingans und Marianne Bähner, die sich den zweiten Rang teilten. Den vierten Platz belegte Matthias Bähner.

Einen Tag später erhielten im Rahmen des Frühschoppens, die von den Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung ausgewählten Institutionen sowie die Einrichtungen ihre Spendenschecks. Für dieses Jahr wurden der Verein „Wir bringen Zukunft“, die Betzdorfer Tafel und der Wünschewagen Rheinland-Pfalz ausgewählt. Je 5000 Euro gingen an die drei Organisationen.

Auch Sonderspenden überreicht

Hinzu wurden Sonderspenden an die Kitas der Stadt Kirchen sowie an Nick Bender (3000 Euro) überreicht. Der Jugendspieler der JSG Siegtal/Heller hatte einen schweren Autounfall und kämpft sich seitdem zurück ins Leben. Insgesamt kam bei der Meisterschaft die bereits erwähnte Spendensumme von mehr als 22.000 Euro zusammen.

Dem Klickerverein, so heißt es in der Pressemitteilung, ist es nicht nur wichtig, das Zusammensein im Ort zu stärken. Man veranstaltet gemeinsame Abende, an denen sich Alt und Jung, Groß und Klein treffen und ein paar schöne gemeinsame Stunden verbringen können. Seit seiner Gründung im Februar 1972 war es Mitgliedern stets wichtig, durch eine Vielzahl von Aktivitäten Geld für soziale Einrichtungen zu erwirtschaften. In den mehr als 50 Jahren kam dabei eine stattliche Summe zusammen. Mehr als 600.000 Euro haben die Klickerer in ihrer Vereinsgeschichte schon gespendet. „Das macht uns als Verein sehr stolz und gibt uns Ansporn für die weiteren Jahre“, so Schriftführer Leuchte abschließend.