Venetien

Noch vor wenigen Wochen war auch die norditalienische Region Venetien Schauplatz zahlloser Corona-Tragödien, auch hier wütete die Pandemie – wenn auch nicht so wie im Hotspot rund um Bergamo. Noch ist die Angst vor der Seuche auch in Venetien groß, doch Renate und Wolfgang Pfeifer aus Herkersdorf sind seit Jahrzehnten eingeschworene Venetien-Fans und wurden sogar zu Tourismusbotschaftern des Ortes Treporti/Cavallino ernannt. Da wollten sie es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, vom Ottoturm aus in den Süden zu ihrem Häuschen auf dem 5-Sterne-Campingplatz Mediterraneo zu fahren.