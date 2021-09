Kirchen/Düsseldorf

Kirchener Bankraub bei TV-Sendung „Aktenzeichen XY“: Wer hat Hinweise auf Sparkassenüberfall 2009?

Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen ermittelt in einer ungeklärten Bankraubserie mit 14 Fällen – einer davon war am 30. Oktober 2009 in der Sparkasse Kirchen an der Lindenstraße. Am Mittwoch war die Raubserie in der TV-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY Ungelöst“ im ZDF zu sehen.