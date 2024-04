Plus Brachbach

Kirchenchor Cäcilia Brachbach feiert: Zum Jubiläum spricht der Bischof auch Platt

Von Gaby Wertebach

i Gruppenbild mit Bischof Georg Bätzing: Blumen bekamen Chorleiter Matthias Merzhäuser, Sopranistin Petra Bätzing und Organistin Helga Maria Lange. Foto: Gaby Wertebach

Der Kirchenchor Cäcilia Brachbach feierte am Samstagabend in der katholischen Kirche „St. Josef“ Brachbach mit vielen Gottesdienstbesuchern den 150. Jahrestag seiner Gründung mit einer Festmesse. Unter der Leitung von Matthias Merzhäuser sorgte ein eigens gegründeter Projektchor mit rund 50 Sängerinnen und Sängern aus Brachbach, umliegenden und weiter entfernten Gemeinden, begleitet von der Dekanatskantorin Helga Maria Lange an der Orgel, für ein klangvolles Gotteslob und ein unvergessliches Erlebnis mit der Aufführung der „Missa brevia St. Joannis de Deo“ (Kleine Orgelmesse) von Joseph Haydn und dem „Laudate Dominum“ aus der Vesperae Solennes de Confessore von Wolfgang Amadeus Mozart.