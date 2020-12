Kirchen: Stadtrat verabschiedet Etat 2021 im Freien

Kirchen

Wenn bei einer Sitzung eines Stadt- oder Gemeinderates davon die Rede ist, jemand solle sich „warm anziehen“, dann ist das normalerweise im übertragenen Sinne gemeint. Dann heißt es, er könnte Ärger bekommen, es gibt eine heiße Debatte oder sonstiges. Doch in diesem Jahr ist halt alles anders: Und so war es tatsächlich bei der letzten Sitzung des Stadtrates in Kirchen vor dem Jahreswechsel am Donnerstagabend so, dass es tatsächlich wortwörtlich empfehlenswert war, sich warm anzuziehen. Denn Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen hatte das Treffen wegen des Lockdowns kurzerhand ins Freie verlegt.