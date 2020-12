Kirchen: „Schnelle Eingreiftruppe Straßen“ geplant

Kirchen

Die Verbandsgemeinde Kirchen gehört – vor allem durch das weitläufige Friesenhagener Land – zu den größten Flächenkommunen in Rheinland-Pfalz. Hier wie überall gibt es Straßen mit Schlaglöchern, Rissen, maroden Bordsteinen und anderen Schäden. Jetzt will die VG in enger Abstimmung mit ihren Ortsgemeinden eine Art „schnelle Eingreiftruppe Straßen“ ins Leben rufen: Bei einer neuen Anstalt öffentlichen rechts (AöR) sollen drei Mann eingestellt werden, erläutert VG-Chef Maik Köhler im RZ-Gespräch, die schnellstmöglich ausrücken, wenn irgendwo eine Ausbesserung notwendig ist. Straßenstücke mit einer Fläche von bis zu 50 Quadratmetern soll das Trio flicken dürfen. Nach Harbach soll jetzt der Ortsgemeinderat Mudersbach grünes Licht für das Projekt geben; erstmals wird das Thema dort am heutigen Montag, 16. März, im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten. Danach sind die anderen Ortsgemeinden dran.