Kirchen

„Montagmorgen, bestes Wetter – es gab für die Arbeiter keine Ausrede, den Baubeginn zu verschieben“, umschreibt Paul Eisel, Kassierer des Fördervereins, mit einem Schmunzeln den Beginn der Sanierungsarbeiten an der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Kirchen zu Wochenbeginn. Man darf auch in Zeiten wie diesen den Humor nicht verlieren. Der Vorplatz des Gotteshauses ist komplett abgesperrt. Der kleine Vierungsturm wird komplett eingerüstet. Drei Wochen sind für diese Arbeiten veranschlagt. Vor Ort im Einsatz ist die Firma Radermacher aus Kreuztal, eine der größten Gerüstbaufirmen bundesweit, berichtet das Vorstandsmitglied.