Kirchen

Ab dem 1. Dezember soll aus dem Besucherparkplatz neben der alten Heizzentrale am Kirchener DRK-Krankenhaus wieder ein Besucherparkplatz werden. In diesem Satz hat nicht etwa wieder der Fehlerteufel zugeschlagen, nein. Tatsache ist, dass der Parkplatz hier immer öfter von allen möglichen Autofahrern benutzt wurde. Und dass immer öfter für die Krankenhausbesucher und auch Patienten kein (Park-)Platz mehr übrig war. Damit ist bald Schluss: Wer parken will, muss zahlen. Gerade an Krankenhäusern ist das eigentlich nichts Neues, doch die Parkplatznutzer am Heizwerk Kirchen wurden diesbezüglich bisher verwöhnt.