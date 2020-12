Kirchen

Das evangelische Altenheim in Kirchen freut sich über eine Spende von 500 Euro. Heimleiterin Isabel Sengstock und Susanne Schmidt von der Verwaltung nahmen gestern Morgen den Scheck entgegen. Gespendet hat die Gertruden-Apotheke in Kirchen. „Wie fühlen uns den Altenheim sehr verbunden“, sagt Apothekerin Claudia C. Henke.