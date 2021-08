Seit 84 Jahren lebt Walter Nöllgen in seinem Geburtshaus in der Ortsgemeinde Almersbach. „Ich lebe gern in Almersbach“, betont der gelernte Maschinenbauschlosser, der in den vergangenen 26 Jahren seines Berufslebens als Leiter der Kläranlage bei der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen beschäftigt war, im Gespräch mit unserer Zeitung.