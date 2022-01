Seit Januar ist die bis dahin evangelische Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“ in Biersdorf sozusagen eine Schwester der kommunalen Kita Alte Bahnhofsschule in Daaden. Die Kirche hatte die Trägerschaft aus finanziellen Gründen an die Stadt abgegeben. Da sei es dem Stadtrat eine Herzensangelegenheit gewesen, den Übergang schnellstmöglich über die Bühne zu bringen, erklärte gestern beim Pressegespräch Stadtbürgermeister Walter Strunk.